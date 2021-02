Take Two, frecciata a Cyberpunk 2077: il CEO preferisce "attendere la perfezione"

Il CEO di Take Two, Strauss Zelnick, sembra aver tirato una frecciata contro Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED durante il suo discorso durante il recente meeting finanziario della compagnia, quando ha riferito di preferire "aspettare per raggiungere la perfezione", piuttosto che affrettare i tempi dell'uscita dei giochi.

Nel corso della conferenza, al CEO di Take Two è stata chiesta una dichiarazione riguardante il ritmo di uscita dei giochi tripla A da parte del publisher, cosa che Strauss Zelnick ha affrontato difendendo le tempistiche utilizzate finora dalla propria compagnia, ponendola in contrapposizione con i rilasci affrettati che possono portare a grossi problemi, in un riferimento non molto velato al recente caos successivo al lancio di Cyberpunk 2077.

"C'è un certo dibattito che emerge nell'industria attuale sul ritmo sostenibile per lo sviluppo di giochi tripla A", ha affermato Zelnick, "Sostenibile sia per quanto riguarda il rilascio di giochi completi sul mercato che la volontà di far uscire quanti più contenuti possibile per i giochi considerati come live service, che cercano di lanciare quanti più elementi possibile nella minore quantità di tempo. C'è stato un gioco di recente che è uscito come uno dei titoli più attesi in assoluto ed è risultato essere un chiaro esempio di progetto sfuggito di mano agli sviluppatori", ha detto il CEO di Take Two, con chiaro riferimento a CD Projekt RED e Cyberpunk 2077.

"È sempre meglio aspettare per cercare di raggiungere la perfezione, se questa è raggiungibile con un po' di tempo in più", ha aggiunto Zelnick, "Tutte le nostre etichette tendono a questo. Non significa che ci riescano sempre, qualche volta non succede, ma quello rimane l'obiettivo principale".

D'altra parte, se un gioco uscito nel 2013 continua ad ottenere vendite stellari anche nel 2020 come GTA 5, è abbastanza chiaro che Take Two non abbia tutta questa fretta di far uscire nuove produzioni gigantesche, a prescindere da tutte le voci di corridoio emerse di recente su GTA 6. In ogni caso, il publisher ha comunque previsto 93 giochi in uscita nei prossimi 5 anni.