Nascence: Anna's Song, Alessandro Monopoli di Creative Assembly collabora al gioco

Nascence: Anna's Song, la nuova avventura horror del team italiano Dreampainters Software e di Treehouse, potrà contare sulla collaborazione di Alessandro Monopoli, attualmente lead engine programmer presso Creative Assembly.

Ex Codemasters e Supermassive Games, Alessandro ha discusso tempo fa di come i giochi PS5 di fine generazione saranno migliori della demo in UE5, fornendo anche interessanti pareri sulla demo in questione nel corso di una diretta qui su Multiplayer.it.

L'esperto sviluppatore fornirà una collaborazione esterna, dunque non abbandonerà la sua attuale posizione in Creative Assembly, ma non voleva perdere l'occasione di contribuire alla nascita di Nascence: Anna's Song dopo aver realizzato il primo episodio della serie da indipendente, nel ruolo di programmatore. Monopoli è anche l'autore della colonna sonora del gioco.

"Quando Simone Tagliaferri mi ha contattato per mostrarmi quello che stavano facendo con NASCENCE, non pensavo avrei trovato una trama di tale intensità e una qualità media così alta", ha dichiarato Monopoli parlando del suo coinvolgimento nello sviluppo: "Sono emozionato all'idea di poter collaborare al progetto anche come programmatore, non vedo l'ora di mostrare al mondo quello a cui stiamo lavorando."

Alessandro Monopoli è uno sviluppatore di videogiochi di grande esperienza che vanta un portfolio di decine di successi internazionali, tra i quali Operation Flashpoint: Dragon Rising e Operation Flashpoint: Red River con Codemasters, Anna: Extended Edition con Dreampainters Software e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan con Supermassive Games.

NASCENCE - ANNA'S SONGS racconta la storia di Thomas, un ex fotografo professionista londinese che giunge nel villaggio turistico abbandonato di Reluné per svolgere una missione segreta: sradicare il culto della dea che da secoli domina il territorio. Molti hanno provato prima di lui e sono scomparsi nel nulla.

Thomas però ha qualcosa che gli altri non avevano, una determinazione che nasce dal suo turbolento passato. Per portare a termine l'avventura i giocatori dovranno risolvere una serie di oscuri enigmi e scoprire cos'è successo in quegli affascinanti quanto ameni luoghi, dove non tutto è come sembra.

Sviluppato con Unreal Engine 4, NASCENCE - ANNA'S SONGS è un nuovo videogioco di Dreampainters lo studio di sviluppo dell'avventura grafica 3D Anna, realizzato in collaborazione con lo studio indipendente Treehouse.

È un'avventura completamente autonoma e autoconclusiva che non richiede di aver giocato Anna per essere goduta appieno. Sfrutta tutte le più moderne tecnologie grafiche per proporre una grafica fotorealistica, tra le quali la fotogrammetria, l'AMD CAS Sharpening, che serve per recuperare il dettaglio perso con l'antialiasing, e un sistema d'illuminazione avanzato.

NASCENCE - ANNA'S SONGS è in sviluppo per PC e console di nuova generazione. L'uscita del gioco è prevista nel 2021.