Nascence: Anna's Songs, il compositore di Anna torna alla colonna sonora

Dreampainters Software e Treehouse hanno annunciato che Alessandro Monopoli si occuperà della colonna sonora di Nascence: Anna's Songs. Monopoli, che non molto tempo fa è stato anche ospite del Cortocircuito in veste di sviluppatore di Creative Assembly, era il compositore della colonna sonora di Anna, il precedente gioco dei Dreampainters.

"Questa colonna sonora è scritta con lo scopo di immergere il giocatore nelle tematiche del gioco." Ha spiegato Monopoli parlando del suo lavoro. "L'abbiamo registrata negli Abbey Road Studios con un quintetto d'archi, sotto la guida di Marc Canham (InFamous: Second Son, Far Cry 2) alla produzione, Jonathan Williams come direttore d'orchestra e la Nimrod Orchestra agli archi. Io ho suonato la chitarra classica."

Disponibile anche un filmato dietro le quinte della registrazione della colonna sonora, nonché il Main Theme del gioco. Trovate entrambi qui di seguito.

Nascence: Anna's Songs è in sviluppo per PC e console di nuova generazione. L'uscita è prevista per il 2021. Pochi giorni fa abbiamo riportato alcuni dettagli sui veterani che stanno lavorando al gioco.