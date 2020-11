Nascence, due veterani dell'industria si uniscono allo sviluppo, nuovi screenshot

Dreampainters Software, studio di cui fa parte anche il nostro Simone Tagliaferri, ha annunciato che due veterani dell'industria si sono uniti allo sviluppo di Nascence - Anna's Songs, la nuova avventura grafica 3D horror in sviluppo per PC e console next-gen.

Si tratta di Andrei Szasz e Paul Boulden, il primo un character design che ha lavorato a film quali Alien: Covenant e a videogiochi quali La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, e il secondo un esperto di sistemi d'illuminazione che vanta nel curriculum la serie Batman Arkham di Rocksteady.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Dreampainters Software e Treehouse sono liete di annunciare che due veterani dell'industria dei videogiochi si sono uniti al team di sviluppo di NASCENCE - ANNA'S SONGS: ANDREI SZASZ e PAUL BOULDEN, due artisti che contribuiranno alla crescita e all'ampliamento del mondo di Anna.

Nascence - Anna's Songs è ambientato a Reluné, un villaggio pittoresco ispirato ad alcuni luoghi reali della Valle D'Aosta. Per rendere l'ambientazione più realistica e creare un'atmosfera spettrale ma verosimile, è stata utilizzata la fotogrammetria direttamente sul posto, insieme a un avanzato sistema d'illuminazione dinamica.

ANDREI SZASZ è un character artist di fama internazionale che ha lavorato ad altissimi livelli nel mondo del cinema e dei videogiochi. Vanta nel suo curriculum la modellazione di creature e personaggi per il film Alien: Covenant di Ridley Scott, e per giochi quali Fable III (Lionhead), La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra (Monolith Productions), Halo Wars 2 (Microsoft Studios) e The Dark Pictures: Man of Medan (Supermassive Games).

PAUL BOULDEN è un maestro dei sistemi d'illuminazione che ha vinto diversi premi a livello internazionale. Ha iniziato la sua carriera in Bullfrog Productions, per poi collaborare con alcuni dei più prestigiosi studi di sviluppo internazionali come Cinematic Director e Lead Lighting Artist. Nel suo curriculum vanta una grande quantità di progetti tripla A, inclusi i videogiochi della serie Batman Arkham per RockSteady / Warner Bros. e la serie The Dark Pictures per Supermassive Games.

Nascence - Anna's Songs uscirà nel corso del 2021 su PC e console di nuova generazione. Per avere più informazioni vi rimandiamo alla presentazione del gioco. Vediamo alcune nuove immagini: