PS5 e Xbox Series X, Nascence - Anna's Song: trailer del nuovo horror next-gen

Nascence - Anna's Songs è stato annunciato con un trailer su PC, PS5 e Xbox Series X da Dreampainters Software e Treehouse, due team formati da veterani dell'industria che hanno lavorato per studi come Codemasters e Supermassive Games.



In uscita nel 2020, Nascence - Anna's Songs è un'avventura grafica horror a base narrativa, con ambientazione tridimensionale open world.



Nascence racconta la storia di Thomas, un ex fotografo professionista londinese che giunge nel villaggio turistico abbandonato di Reluné per svolgere una missione segreta: sradicare il culto della dea che da secoli domina il territorio. Molti hanno provato prima di lui e sono scomparsi nel nulla.



Thomas però ha qualcosa che gli altri non avevano, una determinazione che nasce dal suo turbolento passato. Per portare a termine l'avventura i giocatori dovranno risolvere una serie di oscuri enigmi e scoprire cos'è successo in quegli affascinanti quanto ameni luoghi, dove non tutto è come sembra. Perché a volte anche gli alberi nascondo segreti indicibili.



Nascence - Anna's Songs è un nuovo videogioco di Dreampainters, lo studio di sviluppo dell'avventura grafica 3D Anna, realizzato in collaborazione con lo studio indipendente Treehouse. È un'avventura completamente autonoma e autoconclusiva che non richiede di aver giocato Anna per essere goduta appieno.



Sfrutta tutte le più moderne tecnologie grafiche per proporre una grafica fotorealistica, tra le quali la fotogrammetria, l'AMD CAS Sharpening, che serve per recuperare il dettaglio perso con l'antialiasing, e un sistema d'illuminazione avanzato.



Dreampainters e Treehouse hanno già pianificato dei futuri aggiornamenti gratuiti per aggiungere ray tracing in tempo reale e altre caratteristiche accessorie: ulteriori dettagli arriveranno più avanti.