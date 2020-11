Twitch: un altro grande successo per AOC: raccolti 200.000 dollari a fini caritevoli

Il secondo streaming Twitch di Alexandria Ocasio-Cortez, conosciuta anche come AOC, è stato un enorme successo. La deputata USA, che ha giocato ad Among Us insieme a Jagmeet Singh, politico canadese presidente del Nuovo Partito Democratico, è riuscita a raccogliere più di 200.000 dollari a fini caritatevoli, che saranno spesi per risolvere i problemi di cibo e delle abitazioni degli americani più poveri.

Come ricordato, si tratta del secondo live stream di AOC sul suo canale Twitch. Il primo si è svolto a ottobre, in piena campagna elettorale per le presidenziali USA, raccogliendo centinaia di migliaia di spettatori contemporanei. In quel caso lo streaming durò tre ore, mentre quello di questa settimana è andato avanti per sei ore.

Durante la trasmissione sono avvenuti alcuni fatti memorabili, come l'apparizione del suo cane, Deco, e la spiegazione di come confrontarsi con dei dodicenni che ragequittano in League of Legends l'abbia preparata per affrontare il Congresso USA.