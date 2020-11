Soulcalibur 6, un trailer annuncia Hwang, un nuovo personaggio scaricabile

Bandai Namco he pubblicato un nuovo trailer di SoulCalibur 6 per annunciare un nuovo personaggio scaricabile: Hwang. Il nuovo combattente, sarà aggiunto il 2 dicembre per il Season Pass 2, in concomitanza con un aggiornamento maggiore che introdurrà anche un nuovo stage: Motien Pass Ruins. Trovate il filmato con tutti i dettagli in testa alla notizia.

Tra gli altri contenuti dell'aggiornamento ci saranno il costume classico di Seong Mi-na e dei nuovi episodi di Mitsurugi e Nightmare. Sempre il 2 dicembre saranno disponibili altri combattenti, nonché il Character Creation Set F.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Soulclaibur 6 è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Volendo è possibile giocarci anche su PS5 e Xbox Series X e Series S in retrocompatibilità. Se volete più informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Soulcalibur 6.