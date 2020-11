Twitch, Pokimane risponde alle accuse di transfobia per alcuni messaggi su Discord

Iman 'Pokimane' Anys è di nuovo in mezzo alle polemiche per via di alcuni messaggi privati su Discord che le hanno fruttato l'accusa di essere transfobica. Più precisamente una femminista radicale per la trans-esclusione, o TERF, per dirla in modo più tecnico. Ma cosa è successo?

Il Discord di Pokimane assegna un ruolo specifico alle donne, che per confermare la loro identità sessuale devono parlare nella chat vocale. Si tratta ovviamente di un sistema di sicurezza per evitare che qualche utente scherzoso si finga donna.

Un mod però ha rifiutato l'iscrizione come donna a una ragazza trans, per poi far cadere la colpa su Pokimane, affermando che stava solo seguendo i suoi ordini. La ragazza trans ha provato più volte a registrarsi, finendo bannata dal server.