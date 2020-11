Xbox Series X|S e Xbox One, dicembre 2020: i giochi migliori del mese

Il dicembre 2020 di Xbox viene per forza di cose monopolizzato da Cyberpunk 2077, ma arrivano anche Twin Mirror, Immortals: Fenyx Rising, John Wick Hex ed Empire of Sin.

Dopo diversi rinvii, Cyberpunk 2077 si appresta finalmente a fare il proprio debutto su Xbox One a dicembre 2020. Parliamo di un titolo particolarmente ambizioso, che punta a bissare e persino superare il successo di The Witcher 3: Wild Hunt grazie a numeri stratosferici e a un gameplay mai così coinvolgente. Non si tratta tuttavia dell'unica uscita del mese: nei negozi troveremo anche Immortals: Fenyx Rising, il nuovo action RPG "mitologico" di Ubisoft, lo strategico Empire of Sin e l'ultima avventura narrativa di Dontnod Entertainment, Twin Mirror. Oltre all'avvincente John Wick Hex, all'esordio sulle console Microsoft, faranno infine la propria comparsa alcuni importanti giochi aggiornati per Xbox Series X|S, nella fattispecie FIFA 21, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Destiny 2.

Empire of Sin In uscita il 1 dicembre su Xbox One Empire of Sin è il nuovo progetto di Romero Games, che ci proietta nella Chicago degli anni '20, in pieno proibizionismo, con la possibilità di scegliere uno fra quattordici differenti boss mafiosi da controllare fra i vari Al Capone, Goldie Garneau e Stephanie St. Clair. Il nostro obiettivo sarà naturalmente quello di conquistare la città nel giro di tredici anni, facendo del nostro peggio. Nell'ambito di un gameplay strategico in stile XCOM, dovremo dunque far crescere la nostra organizzazione criminale, gestirne i vari reparti, assegnare le persone giuste nei posti di comando, portare a termine affari sempre più proficui e naturalmente eliminare la concorrenza con qualsiasi mezzo a nostra disposizione.

Twin Mirror In uscita il 1 dicembre su Xbox One Realizzato da Dontnod Entertainment, il team autore di Life is Strange e Tell Me Why, Twin Mirror è un'interessante avventura a base narrativa che racconta le vicende di Samuel "Sam" Higgs, un ex giornalista investigativo che torna nella sua vecchia città per portare l'ultimo saluto a un amico scomparso in circostanze misteriose. Sua figlia Joan vuole scoprire cos'è successo davvero e chiede a Sam di indagare, innescando una serie di eventi che andranno a caratterizzare le atmosfere thriller del gioco e a rivelare aspetti del protagonista che non conoscevamo; ad esempio la sua voce interiore, il "Doppio": una vera e propria seconda personalità che di tanto in tanto fa capolino e mette Sam nei guai.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege In uscita il 1 dicembre su Xbox Series X|S Tom Clancy's Rainbow Six: Siege fa il proprio debutto a dicembre anche sulle piattaforme next-gen, con un aggiornamento gratuito per i possessori del gioco che introduce alcuni importanti miglioramenti tecnici, su tutti un frame rate che arriva a 120 fps e può dunque garantire un'esperienza online estremamente reattiva e precisa. Non è che la proverbiale ciliegina sulla torta per lo sparatutto tattico di Ubisoft, che può contare ormai su di una community composta da alcune decine di milioni di giocatori appassionati e su di una struttura costantemente arricchita con nuovi contenuti, ponendosi come uno dei titoli di riferimento nell'ambito degli eSport.

Immortals: Fenyx Rising In uscita il 3 dicembre su Xbox Series X|S e Xbox One Il nuovo action RPG di Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising, ci mette nei panni di Fenyx, una coraggiosa guerriera a cui viene assegnata una missione estremamente difficile: salvare gli dei dell'Olimpo da una terribile maledizione. Per riuscire nell'impresa la ragazza potrà contare su alcuni poteri divini che le sono stati concessi per l'occasione, ma saranno sufficienti? Caratterizzato da uno stile grafico colorato e cartoonesco, che per certi versi ricorda quello di The Legend of Zelda, il gioco si presenta come un'avventura sorprendente, dotata di ambientazioni vaste e affascinanti, nonché di un gameplay che alterna agli spettacolari combattimenti sezioni di puzzle solving piuttosto sfaccettate.

John Wick Hex In uscita il 4 dicembre su Xbox One Sviluppato da Mike Bithell, l'autore di Thomas Was Alone e Volume, John Wick Hex prende il celebre personaggio cinematografico interpretato da Keanu Reeves e lo catapulta in un action strategico di grande spessore, in cui bisogna prendere decisioni veloci per eliminare i nemici che di volta in volta ci troveremo di fronte. Il gioco, caratterizzato da una grafica in cel shading dallo stile molto particolare, racconta una storia inedita di John Wick e consente di esplorare scenari che pullulano di potenziali minacce, rimanendo però nel solco di una griglia composta da tradizionali caselle e considerando i turni come unità temporali: ogni azione ne richiede una quantità variabile.

FIFA 21 In uscita il 4 dicembre su Xbox Series X|S FIFA 21 approda questo mese sulle console di nuova generazione con un aggiornamento che migliora in maniera evidente il comparto tecnico del gioco e in particolare l'effettistica, grazie a un sistema di illuminazione rivoluzionato che enfatizza le sfaccettature dei modelli poligonali e persino il sudore sulla loro pelle, nonché le eventuali imperfezioni o i dettagli di barba e capelli. Le novità sul fronte grafico donano all'intera esperienza un impatto visivo più forte e deciso, andando anche a raccordarsi alle meccaniche del gameplay dal momento che sono stati introdotti nuovi punti di snodo per le animazioni, con il risultato di un controllo dei giocatori maggiormente preciso e reattivo. Il tutto accompagnato dai contenuti che avevamo già apprezzato su PS4 e Xbox One.

Destiny 2 In uscita l'8 dicembre su Xbox Series X|S Anche Destiny 2 compie il grande passo, debuttando a dicembre su PS5 e Xbox Series X con una versione tecnicamente migliorata. I possessori del gioco sulle piattaforme di precedente generazione potranno effettuare un upgrade gratuito e godersi un'esperienza a 4K e 60 fps, fino a 120 fps nel Crogiolo, caricamenti sostanzialmente più rapidi e cross-play cross-gen. Aspetti senza dubbio importanti, specie se innestati su di un impianto ormai maturo e ben collaudato, che ha visto da poco il lancio dell'espansione Oltre la Luce con i suoi tanti contenuti e una nuova avventura tutta da vivere fra le lande ghiacciate di Europa. Alle prese con un potere misterioso e una minaccia inedita, riusciremo a svolgere il nostro ruolo di Guardiani?