Minecraft Dungeons: Flames of the Nether è il nuovo DLC in arrivo con update gratis

Minecraft Dungeons si espanderà ancora nel corso di questo mese con il nuovo DLC Flames of the Nether, che verrà pubblicato il 24 febbraio 2021 insieme anche a un aggiornamento gratuito che porterà altre novità all'action RPG di Mojang.

Minecraft Dungeons prosegue dunque il suo percorso di evoluzione e arricchimento, essendo in effetti stato annunciato fin dall'inizio come un titolo strutturato per ricevere progressivamente nuovi pacchetti ed elementi aggiuntivi in grado di ampliare le mappe da esplorare e i contenuti tra nemici, armi ed equipaggiamenti vari.

Dopo l'espansione Creeping Winter, l'arrivo del cross play, Howling Peaks e l'evento Chills and Thrills, dunque, Minecraft Dungeons è destinato ad espandersi ancora con il prossimo arrivo di Flames of the Nether, che rappresenterà un netto cambio di ambientazione e tono rispetto ai DLC invernali visti finora.

Come dice il titolo, la nuova espansione ci porta ad esplorare il Nether, la dimensione alternativa raggiungibile in Minecraft che si presenta qui in sei nuove missioni, in grado di aprire la strada a nuovi artefatti, armi, equipaggiamenti, due nuove skin e un Baby Ghast come pet applicabile al proprio personaggio.

In corrispondenza della nuova espansione, sempre il 24 febbraio è previsto anche l'arrivo di un aggiornamento gratuito di notevoli dimensioni, che aggiunge la modalità di gioco chiamata Ancient Hunts: si tratta di varie missioni da endgame costruite in maniera procedurale, comprendenti anche il Nether come ambientazione. Completandole e sconfiggendo gli Ancient Mob è possibile ottenere equipaggiamenti di alto livello.

Previste inoltre anche alcune aggiunte alla modalità Apocalypse Plus oltre a oro come ricompensa da dare al mercante presso l'accampamento in cambio di vari elementi interessanti.