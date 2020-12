Minecraft Dungeons: l'evento Chills and Thrills è disponibile, le novità

L'evento Chills and Thrills di Minecraft Dungeons è disponibile. Fino al 30 dicembre 2020 sarà possibile accedere a sei nuove sfide a tema invernale, oltre a tre nuovi modificatori per le sfide, ai quali si aggiungono tre nuovi collezionabili.

Tramite il sito ufficiale di Minecraft, Kelsey Howard ha scritto: "Il più freddo ed emozionante evento della storia di Minecraft Dungeons avrà luogo fino al 30 dicembre 2020. L'evento ha sei nuove sfide oltre a tre nuovi modificatori, incluso uno per cambiare il numero di scrigni, uno per cambiare la ricarica degli artefatti e uno per i mob invisibili."

Howard commenta poi in modo ironico la difficoltà di scontrarsi con creature invisibili. I tre nuovi oggetti inclusi in questo evento sono l'armatura Arctic Fox, il Frost Slayer e il Shivering Bow, tutti ovviamente a tema invernale.

Tutto quello che dovete fare è raggiungere la sezione degli eventi stagionali all'interno di Minecraft Dungeons e accedere alle sfide di Chills and Thrills. Vi ricordiamo infine che l'aggiornamento cross play è disponibile.