Marvel's Avengers: update 1.22 disponibile, ecco cosa cambia

Crystal Dynamics ha rilasciato l'update 1.22 di Marvel's Avengers. L'aggiornamento introduce varie correzioni e arriva a stretto giro dopo le patch della scorsa settimana. L'update 1.22 è precisamente ideato per la versione PlayStation del gioco (ovvero PS4 e PS5 in versione retrocompatibilità).

Pare che, tramite l'ultimo aggiornamento, Crystal Dynamics abbia involontariamente disattivato alcune correzioni della precedente patch: con l'update 1.22 vengono reintrodotte tali correzioni. L'informazione arriva direttamente dal profilo Twitter di Marvel's Avengers. Pare che l'obbiettivo dell'update 1.22 sia unicamente questo, quindi non ci sono cambiamenti in termini di gameplay e di contenuti.

Marvel's Avengers ha recentemente introdotto Kate Bishop, nuovo personaggio, di cui abbiamo parlato nel nostro speciale. Potete leggere un estratto qui sotto.

È chiaro, a questo punto, che Crystal Dynamics sia molto più a suo agio coi contenuti single player che con quelli multiplayer: è infatti questa componente che, a nostro avviso, vizia la qualità complessiva del titolo Square Enix. L'introduzione di Kate Bishop - che comunque apre anche un piccolo ciclo di missioni secondarie per sbloccare uno dei suoi tanti costumi alternativi - doveva essere un'ottima scusa per aggiungere missioni, mappe e boss; invece dovremo continuare a pestare gli stessi sintoidi, androidi e scagnozzi dell'AIM almeno fino alla prossima Operazione.

Certo, ricostruire Marvel's Avengers partendo dalla modalità multigiocatore non è cosa semplice e fatichiamo a immaginare un lavoro di ristrutturazione importante: per questo motivo, siamo convinti che Crystal Dynamics dovrebbe semplicemente concentrarsi sui contenuti single player, e sulla campagna, per trattenere i giocatori che hanno dato fiducia ai suoi Vendicatori, magari ripensando il sistema di leveling che tanto incide sull'esperienza endgame. Futuro imperfetto, in questo senso, sarà il banco di prova più importante per capire in che direzione si muoverà lo sviluppo nei prossimi mesi.