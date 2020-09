Minecraft Dungeons: l'espansione Creeping Winter è disponibile da oggi

Minecraft Dungeons si aggiorna oggi, 8 settembre con la nuova espansione Creeping Winter, che aggiunge alcune nuove ambientazioni caratterizzate dallo scenario invernale e in grado di fornire ulteriori quest e situazioni di gioco rispetto alla dotazione di base.

Dopo Jungle Awakens uscito a giugno, il nuovo DLC ci porta all'interno di una nuova regione ad ambientazione invernale da esplorare con missioni inedite e nuovi nemici da combattere e tesori da scoprire. Si tratta di un'espansione a pagamento, come la precedente, che può essere acquistato a parte o insieme agli altri all'interno del pacchetto onnicomprensivo Hero Edition.

Con Creeping Winter arrivano anche nuovi mob, armature ed oggetti da conquistare, oltre alla possibilità di avere una volpe artica come animale compagno di avventure.

In contemporanea è stato applicato anche un aggiornamento gratuito con nuovi mercanti da salvare in alcune quest, che una volta recuperati si spostano all'interno del campo base del giocatore e forniscono vari servizi come upgrade e vendita di oggetti.

Con questo aggiornamento gratuito arrivano anche i Daily Trials, ovvero sfide giornaliere che forniscono ulteriori missioni e occupazioni da portare a termine con situazioni di gioco nuove e impegnative. Sempre oggi, 8 settembre, è peraltro previsto il lancio dell'edizione fisica di Minecraft Dungeons per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Minecraft Dungeons.