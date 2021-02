Steam: Electronic Arts è l'editore della settimana, tutti i suoi giochi in offerta

Electronic Arts è l'editore della settimana su Steam, con tutti i suoi giochi in offerta speciale a prezzi molto vantaggiosi. Ad esempio potete portare a casa Star Wars Jedi: Fallen Order a 19,99 euro invece di 39,99, oppure Battlefield 5 a 23,99 euro invece di 59,99.

Molto interessanti anche alcuni bundle, come il Battlefield Bundle, che consente di portarsi a casa tutti gli episodi della serie per soli 32,97 euro, o lo Star Wars Triple Bundle, che per 45,50 euro permette di acquistare Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Squadrons e Star Wars: Battlefront II.

Interessanti anche le offerte legate a Bioware, con il bundle tra Dragon Age Inquisition e Mass Effect Andromeda a soli 16,90 euro e la possibilità di prenotare l'edizione leggendaria di Mass Effect Legendary Edition, ottenendo contemporaneamente Mass Effect 3, per 74,68 euro.

Per dare uno sguardo a tutti i giochi Electronic Arts in offerta, non vi resta che andare sulla pagina dedicata di Steam.