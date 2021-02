PewDiePie: YouTube rimuove una sua canzone con l'accusa di cyberbullismo sui bambini

YouTube ha rimosso una canzone di PewDiePie scritta contro il canale per bambini Cocomelon. Si trattava di una cosiddetta diss track, che la piattaforma ha considerato lesiva delle sue linee guida contro il cyberbullismo. Sostanzialmente il buon Felix Kjellberg è stato accusato di incitare all'odio contro i più piccoli.

Non è la prima volta che il noto youtuber scrive una diss track per attaccare qualcuno. Già in bassato aveva lanciato "B**ch Lasagna" durante lo scontro con T-Series per il canale con più seguaci, ma questa volta ha passato il segno, prendendosela contro dei contenuti pensati per bambini molto piccoli, pur tirando in mezzo anche il rapper 6ix9ine.

Le motivazioni della cancellazione sono state date dal servizio clienti di YouTube ai fan disperati che volevano il video di nuovo online. La piattaforma ha risposto spiegando le violazioni di PewDiePie e aggiungendone anche una terza: il contenuto era presentato come se fosse per bambini, ma non lo era.

Non sono mancate le accuse di ipocrisia a YouTube, rea di aver lasciato online dei video ben peggiori di quello cancellato. Per adesso lo youtuber non ha preso posizione sulla faccenda, anche se immaginiamo che non si metterà a fare una nuova guerra con YouTube per così poco.