Super Mario Bros. Il Film: superati 500 milioni di dollari di incassi in Nord America

Super Mario Bros. Il Film ha raggiunto un altro traguardo importante, superando nell'ultimo weekend quota 500 milioni di dollari di incassi in Nord America, il mercato maggiore in ambito cinematografico.

Questo dettaglio è stato rivelato da The Hollywood Reporter, da cui apprendiamo inoltre che la pellicola di Nintendo e Illumination è tra i quattro film che sono riusciti a superare questa soglia di incassi durante l'era della pandemia da Covid-19. Gli altri sono Spider-Man: No Way Home (814,1 milioni di dollari), Top Gun: Maverick (718,7 milioni di dollari) e Avatar: La Via dell'Acqua (683,9 milioni di dollari).

Considerando che il 1 maggio Super Mario Bros. Il Film ha superato quota 1 miliardo di dollari, parliamo anche del film con maggiori incassi del 2023 finora, battendo pesi massimi come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e John Wick: Chapter 4.

Altri record degni di nota sono che al momento è il film tratto da un videogioco di maggior successo di sempre ed è al momento al sesto posto nella classifica dei film di animazione con maggiori incassi di sempre, dopo Gli Incredibili 2 e Minions.

Considerando questo successo è lecito aspettarsi altri film basati sulle storiche IP e personaggi Nintendo, cosa tra l'altro suggerita anche da Shigeru Miyamoto. Per ingannare l'attesa nel frattempo possiamo leggere la trama di Super Mario Bros. 2 immaginata dall'IA.