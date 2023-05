Super Mario Bros. il Film 2: la possibile trama del seguito immaginata dall'IA

Anche se ha ricevuto giudizi alquanto tiepidi da parte della critica internazionale, Super Mario Bros. Il Film si sta velocemente affermando come uno dei principali successi cinematografici dell'anno, in una corsa che non si appresta a rallentare mentre la pellicola è ancora distribuita nelle sale italiane ogni fine settimana. Superando avversari del calibro di John Wick 4, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film prodotto da Illumination in collaborazione con Nintendo è quello che in questa prima parte del 2023 ha incassato più di tutti gli altri al box office, ma cosa ancora più importante è recentemente riuscito ad entrare nel ristretto club di pellicole che hanno guadagnato oltre un miliardo di dollari al botteghino, il tutto nel giro di un mese.

A fronte di questo successo stellare, le dinamiche classiche che muovono gli ingranaggi dell'industria del cinema rendono pressoché ovvio il fatto che sentiremo presto parlare di un nuovo film dedicato all'idraulico italiano, del resto è molto comune che una pellicola si trasformi in un longevo franchise cinematografico, almeno finché il pubblico rimane a bordo del progetto. Oltre ai risultati raggiunti al botteghino, Illumination e Nintendo sono state le prime a dare l'impressione di voler prendere in seria considerazione un seguito per il lungometraggio dedicato a Mario, come testimonia la seconda scena nascosta alla fine dei titoli di coda del film.

Curiosi di esplorare alcune idee relative a un possibile seguito di Super Mario Bros. Il Film, avevamo ingaggiato in esclusiva i suoi autori per farci dare qualche anticipazione sulla storia del nuovo progetto, ma nelle ore in cui un massiccio sciopero degli sceneggiatori sta tenendo bloccati innumerevoli set di Hollywood, l'unico rimasto a poterci scrivere un immaginario soggetto per un nuovo film su Mario è ChatGPT 4, il chatbot di OpenAI che per sua sfortuna non è tutelato da alcun diritto sindacale. Tra spunti interessanti, inaspettati e a volte piuttosto inquietanti, ecco cosa ne è venuto fuori.

Disclaimer: l'articolo in alcuni punti tratterà fatti e avvenimenti del film ancora nelle sale, proseguite solo se l'avete già visto o se non vi interessano gli spoiler!