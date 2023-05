Nintendo Switch eShop: i 15 giochi più venduti ad aprile 2023 in Europa

Nintendo ha svelato quali sono i 15 giochi più venduti tramite Switch eShop nel mese di aprile 2023. Vediamo la classifica completa:

Minecraft Dredge Nintendo Switch Sports Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Mario Kart 8 Deluxe Stardew Valley Minecraft Legends FIFA 23 Legacy Edition Mario Party Superstars Animal Crossing: New Horizons The Legend of Zelda: Breath of the Wild Among Us Disney Dreamlight Valley Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U Deluxe

Senza troppe sorprese, Minecraft è d nuovo primo (per il secondo mese di fila, tra l'altro). Ottimi invece i risultati di Dredge, l'indie di pesca a tema lovecraftiano che ha ottenuto ottimi voti a livello internazionale. Il grosso della classifica è come sempre composto da esclusive Switch, come Nintendo Switch Sports, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Animal Crossing: New Horizons e New Super Mario Bros. U Deluxe.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora oggi un gioco molto richiesto e venduto

Possiamo anche vedere che The Legend of Zelda Breath of the Wild continua a vendere, probabilmente anche grazie all'avvicinarsi di Tears of the Kingdom, che avrà spinto diversi giocatori a recuperare il primo capitolo per prepararsi all'uscita del seguito.

