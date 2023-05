Mortal Kombat 12 verrà annunciato tra poco, suggerisce NetherRealm: sarà un reboot?

Un nuovo teaser da parte di NetherRealm Studios sembra proprio indicare il prossimo arrivo dell'annuncio di Mortal Kombat 12 o di quello che sarà il nuovo capitolo della serie, che in base al messaggio potrebbe riguardare anche un reboot.

L'account Twitter ufficiale di Mortal Kombat ha infatti pubblicato quello che sembra proprio essere un teaser: "È quasi tempo", si legge nel messaggio, con l'hashtag di Mortal Kombat e un breve video che mostra il quadrante di un orologio con la lancetta dei secondi che avanza.



Proprio questo breve filmato potrebbe indicare il fatto che il nuovo capitolo della serie sia un reboot: a guardare bene, infatti, la lancetta dei secondi effettua un salto strano, passando direttamente dal numero 11 all'1, facendo dunque intendere che dopo Mortal Kombat 11 non sia previsto un classico Mortal Kombat 12 bensì una sorta di rilancio del primo capitolo.

Queste sono comunque solo supposizioni, dunque attendiamo a questo punto delle informazioni ufficiali che non dovrebbero tardare. In effetti, la conclusione dell'undicesimo capitolo faceva pensare a un possibile reset totale della storia, cosa che rientrerebbe nella teoria di un reboot come prossimo capitolo, invece di un Mortal Kombat 12 in successione lineare.

Anche questo teaser fa pensare alla possibilità che il nuovo Mortal Kombat possa essere annunciato al presunto PlayStation Showcase, considerando che questo è previsto verso la fine di maggio. Il gioco era anche stato preannunciato da una sorta di teaser all'interno di un video celebrativo della serie, pubblicato da NetherRealm nei giorni scorsi.