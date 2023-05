Bloodborne Remake o Remaster su PS5 e/o PC è in sviluppo, secondo David Jaffe

Si torna a parlare di Bloodborne come Remake o forse Remaster, questa volta partendo dalle parole (a ruota libera) di David Jaffe, il vulcanico creatore di God of War che ora è consulente di sviluppo videoludico nonché youtuber alquanto fuori dalle righe, il quale ha confermato di aver sentito che il gioco è in sviluppo, su PS5 o forse su PC.

Dopo aver professato il suo amore per Bloodborne, Jaffe ha riferito, nella nuova puntata del suo podcast, di aver avuto conferma da non meglio identificate fonti che un Bloodborne Remake o Remaster è effettivamente in lavorazione, ma non sa dire se si tratti di un Remake per PS5 o di un port su PC e di non sapere quando questo verrà presentato.

Jaffe dunque non conferma che il gioco sarà presente al presunto PlayStation Showcase che sarebbe in arrivo, forse nella settimana del 25 maggio come riferito in precedenza da Jeff Grubb e altri giornalisti, tuttavia sembra sicuro che il gioco sia in qualche modo in lavorazione.

A dire il vero, non è nemmeno chiaro se abbia ricevuto conferma da sviluppatori o se si riferisca a rumor che già circolano nell'ambito giornalistico, in ogni caso sembra piuttosto sicuro dell'esistenza del progetto, anche se non sa dire quando potrebbe essere presentato.

Tra gli altri argomenti trattati nella sua nuova puntata del podcast c'è anche Metal Gear Solid: sembra che Jaffe abbia chiesto direttamente al presidente di BluePoint se siano loro a sviluppare il remake, e che quest'ultimatum gli abbia semplicemente riso in faccia. Non è chiaro cosa questo significhi, ma ognuno lo può interpretare a modo suo.