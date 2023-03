PlayStation VR2, vendite pessime, senza un taglio di prezzo sarà un completo disastro per IDC

Le vendite di PlayStation VR2 sono state pessime, stando al dato riportato da Bloomberg e fornito dalla compagnia di analisi di mercato IDC, che consiglia un taglio di prezzo del visore per provare a evitare il completo disastro.

Stando ai dati rilevati da IDC, tra il 22 febbraio 2023, ossia il giorno di lancio, e fine marzo 2023, le vendite di PlayStation VR2 si attesteranno sulle 270.000 unità. Considerando che l'obiettivo iniziale di Sony per le vendite della finestra di lancio era di circa 2 milioni di unità, almeno stando a quanto fu riportato prima dell'arrivo del visore, capirete che l'insuccesso potrebbe essere davvero enorme e che Sony dovrebbe fare qualcosa per provare a salvare la situazione.

Quali problemi potrebbe avere avuto PSVR2? Perché non è entrato nei cuori dei possessori di PS5? Intanto c'è da dire che il prezzo è davvero elevato, visto che si parla di 599€. L'hardware vale sicuramente quel che costa, ma pare che in pochi abbiano deciso di spendere per acquistarlo più di quanto abbiano speso per acquistare la console.

Altro problema è la lineup dei titoli di lancio, non proprio esaltante, nonostante la presenza di buoni giochi come Horizon Call of the Mountain. Inoltre c'è il problema della mancata retrocompatibilità con i giochi per PSVR1, che ha limitato fortemente l'appeal per i possessori del primo visore.

Insomma, i problemi di PlayStation VR2 sono ben noti. C'è da dire che i dati non sono ufficiali, quindi bisogna attendere che Sony li confermi o li smentisca per essere certi della loro fondatezza. C'è però da dire che IDC è una compagnia nota e affidabile, quindi riteniamo che le sue rilevazioni non possano essere troppo lontane dai dati reali.