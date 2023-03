The Last of Us Parte 1: video confronta la versione PC a dettagli bassi e ultra

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto di The Last of Us Parte 1 dedicato interamente alla versione PC, per mostrare le differenze del gioco a dettagli bassi e ultra, ossia i due estremi dei preset inclusi.

Come potete vedere dal filmato e senza in realtà troppo stupore, il gioco appare graficamente molto più bello con i dettagli al massimo, che garantiscono più dettagli, oltre che luci, ombre e riflessi migliori, ossia tutto quello che ci si aspetterebbe da un titolo del genere pompato al massimo.

Va detto che la grafica si difende anche a dettagli bassi, risultando un'esperienza comunque appagante. In realtà lo sarà quando i giocatori non avranno così tante difficoltà ad avviarlo e giocarci, visto che per ora The Last of Us Parte 1 risulta ingiocabile su molti PC a causa di una serie di problemi tecnici che speriamo vengano risolti al più presto, come il sovra utilizzo della CPU, che manda in crash diversi sistemi a causa dell'eccessivo calore prodotto, oppure la precompilazione degli shader, che in alcuni casi finisce per bloccare l'avvio del gioco.

Ieri Naughty Dog ha pubblicato la prima patch, che per ora si è dimostrata non risolutiva. Vedremo cosa succederà con i prossimi aggiornamenti.