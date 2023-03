The Last of Us parte 1: disponibile la prima patch, caricamenti più veloci, ma sforza ancora la CPU

Naughty Dog ha lanciato la prima patch per The Last of Us parte 1 su PC. L'aggiornamento, che pesa 2,3 GB (m alcuni parlano di soli 35 MB di download), sembra velocizzare i caricamenti, ma non risolve il problema di sovra utilizzo della CPU, che continua a surriscaldarsi, come potete vedere nell'immagine sottostante che abbiamo catturato sovrapponendo un software di monitoraggio alla schermata iniziale del gioco.

The Last of Us parte 1 continua a sforzare la CPU in modo anomalo

Insomma, è chiaro che si tratta di una prima patch, non certo risolutiva. Attualmente non è stata ancora resa disponibile una nota di rilascio ufficiale, quindi non sappiamo cosa effettivamente vada a modificare, ma stando alla nostra esperienza e a quanto si può leggere su forum e social network, la maggior parte dei problemi permangono. Anzi, alcuni parlano di problemi aggiuntivi, come una maggiore instabilità e la difficoltà di avviare il gioco.

Tra quelli noti:

Il lunghissimo caricamento degli shader

Performance e stabilità degradate mentre si caricano gli shader

I vecchi driver grafici causano instabilità e problemi grafici

Impossibilità di avviare il gioco nonostante il sistema abbia i requisiti entro quelli consigliati

Potenziali problemi con la RAM

Insomma, il mezzo disastro permane. Speriamo che vada meglio con i futuri aggiornamenti.