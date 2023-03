Live A Live annunciato anche su PC e PlayStation: data d'uscita, trailer e demo in arrivo

Live A Live, il remake dell'omonimo RPG nipponico uscito originariamente su SNES, è in arrivo anche su PC e PlayStation, dopo aver debuttato esclusivamente su Nintendo Switch lo scorso luglio, con data d'uscita e trailer di presentazione per queste nuove versioni.

Live A Live arriverà su PC, PS4 e PS5 il 27 aprile 2023, con uno sconto iniziale del 20% sul prezzo standard per chi effettua il pre-order su Steam o per gli abbonati a PlayStation Plus.

Una demo verrà pubblicata proprio oggi su Steam e su PlayStation Store, consentendo di provare l'inizio del gioco e anche di trasportare salvataggi e progressi alla versione completa nel caso si decida per l'acquisto.

Si tratta di un altro gioco costruito con la particolare tecnica grafica chiamata "2D-HD", utilizzata da Square Enix e altri per cercare di replicare l'effetto tipico della grafica in bitmap degli RPG nipponici classici sfruttando però una particolare impalcatura in 3D.

Come riferito nella nostra recensione di Live A Live, si tratta di "un remake che modernizza quasi soltanto il comparto tecnico di un gioco che, nel 1994, era sicuramente avveniristico e sperimentale su SNES, ma che nel 2022 paga il prezzo di un'ingenuità d'altri tempi". In ogni caso, i nostalgici si troveranno profondamente a loro agio al suo interno, ora anche su PC, PS4 e PS5 dal 27 aprile, con demo in arrivo nelle prossime ore.

Considerando il comportamento abituale di Square Enix, la mancanza di versioni Xbox non fa quasi più notizia, ma certo continua ad essere quantomeno strano il rapporto tra il publisher e la console Microsoft, visto che la compagnia continua regolarmente a trascurare completamente tali piattaforme.