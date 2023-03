The Last of Us Parte I è già fuori dalla Top 20 dei più venduti su PC

The Last of Us Parte I su PC ha subito dimostrato di avere vari problemi tecnici, alcuni veramente molto gravi, con anche crash di varia natura e problemi che causano il surriscaldamento del computer. Ovviamente questo ha causato una diminuzione delle vendite, come è possibile vedere dalla classifica globale delle vendite di Steam, dove il gioco di Naughty Dog ha perso tantissime posizioni ed è uscito dalla Top 20.

Precisamente, la Deluxe Edition è in 24ª posizione, mentre la versione base di The Last of Us è in 27ª posizione. Di norma un gioco AAA di grande importanza come The Last of Us, durante i primi giorni, riesce a posizionarsi molto più in alto. Per darvi un punto di riferimento, Resident Evil 4 è attualmente in terza posizione.

Tra le nuove aggiunge troviamo Sifu (precedentemente esclusiva Epic Games Store) che è attualmente undicesimo, mentre Terra Nil è quindicesimo. Senza nulla togliere a questi due giochi, è significativo che riescano a posizionarsi più in alto nella classifica di Steam rispetto a The Last of Us Parte I.

The Last of Us Parte I non riesce ad avere questa grafica su PC

Vi segnaliamo comunque che è disponibile la prima patch di The Last of Us Parte I. Se per il momento non ritenete che sia il caso acquistare il gioco, potete farvi due risate con alcuni dei glitch più strani fino ad ora scoperti.

È veramente un peccato che la qualità ludica di The Last of Us Parte I venga annullata dai problemi tecnici: speriamo che gli autori correggano i problemi e mettano a disposizione il titolo che gli appassionati PC meritano.