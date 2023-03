The Last of Us 1 PC ha dei glitch grafici stupendi, tra personaggi che si bagnano e strani capelli

La conversione per PC di The Last of Us Parte 1 non è solo CPU che si surriscaldano e decine di minuti di attesa per la compilazione degli shader, ma anche dei glitch fantastici, tipo quello dei personaggi che si bagnano senza motivo o quello delle pettinature leggermente sfasate.

Cominciamo proprio dai personaggi umidi, per così dire. Nel filmato sottostante, pubblicato su Reddit, potete vedere Joel, Ellie e altri personaggi bagnarsi durante un dialogo in un ambiente asciutto. Grande chicca gli schizzi d'acqua che rendono ancor più drammatico il momento.

Nel post successivo potete ammirare la strana resa dei capelli e della barba causata da un altro glitch. Che siano quelle pettinature la vera causa dell'Outbreak Day?

Un altro glitch di incredibile bellezza è quello delle luci al neon che invadono la scena, trasformando The Last of Us Parte 1 in un incubo che sembra partorito da Jeff Minter.

C'è anche una versione più soft dello stesso glitch:

Secondo alcuni i glitch potrebbero essere causati dalla già citata pre-compilazione degli shader, lunga e causa di crash su alcuni sistemi. Comunque sia non finisce qui, perché ci sono anche personaggi che si bloccano e altri che volano a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza.

Sicuramente non è questa l'esperienza che molti giocatori si aspettavano dalla conversione PC di The Last of Us Parte 1, letteralmente piagata da bug e problemi di ogni sorta. Un gioco così importante avrebbe meritato ben altro trattamento.