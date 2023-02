Metro Exodus: il seguito è già a buon punto, totalmente giocabile presso 4A Games

4A Games, il team responsabile della serie Metro, sembra essere già a buon punto con il seguito di Metro Exodus, considerando che il gioco pare sia già completamente giocabile all'interno del team.

La cosa non vuol dire molto, visto che lo stato di titolo "giocabile" è un requisito che non indica necessariamente la vicinanza alla data d'uscita, ma è piuttosto una necessità che sopraggiunge per effettuare i test effettivi sul prodotto, tuttavia è indicativo dell'avanzamento dei lavori.

Considerando che il team non ha mai dato informazioni precise sul suo nuovo lavoro, queste indiscrezioni pubblicate da Insider-Gaming, ricevute attraverso "fonti" non meglio identificate, sono comunque molto interessanti. 4A Games aveva riferito che un nuovo capitolo di Metro era previsto dopo Metro Exodus, ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale e un titolo preciso sul nuovo giovo in sviluppo.

In base a quanto riferito, sembra che la presentazione del titolo in questione possa non essere dietante, visto che i lavori pare siano in stato avanzato. Il nuovo capitolo dovrebbe essere stato sviluppato appositamente per le piattaforme di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X|S, oltre che per PC.

Le fonti riportano di una sequenza d'apertura che mette in scena una sorta di sogno, seguita poi dal risveglio all'interno di una base operativa. Per quanto riguarda il gameplay, il nuovo Metro dovrebbe seguire la linea impostata dai precedenti con il misto tra sparatutto in prima persona, RPG, stealth e altro. Il mese scorso, sono stati messi a disposizione gli strumenti ufficiali per i modder in Metro Exodus.