Starfield è impressionante per Digital Foundry: la video analisi finale su Xbox

L'impiego di un motion blur per-pixel , qualcosa di inedito per il Creation Engine di Bethesda, contribuisce a migliorare il senso di fluidità dell'esperienza, ma è sul piano del design e dei materiali che il gioco spicca davvero, offrendo scorci tremendamente suggestivi.

Dopo averlo definito nell'analisi preliminare il miglior gioco Bethesda sotto il profilo tecnico, DF non ha mancato di affrontare il discusso tema dei 30 fps su console, mostrando anche i momenti in cui il frame rate perde qualche colpo.

Starfield è un gioco impressionante , secondo Digital Foundry : la testata inglese ha dedicato al titolo Bethesda una recensione tecnica completa, basata in questo caso sulla versione Xbox Series X|S e le sue peculiarità.

Non è tutto perfetto

"Generalmente Starfield ha un aspetto impressionate, sebbene non sempre perfetto", si legge nell'articolo di John Linneman. "Ciò è dovuto per gran parte alle dimensioni del gioco: con così tanti pianeti e la forte dipendenza dal sistema procedurale, è inevitabile che ogni tanto la presentazione abbia dei momenti meno brillanti."

Linneman ha parlato nella sua analisi anche della clamorosa mancanza di un supporto per l'HDR, che in un prodotto del genere pesa particolarmente e ha ben poche giustificazioni, nonché dell'assenza di regolazioni per il FOV, che tuttavia su PC può essere modificato agendo su di un file .ini.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Starfield.