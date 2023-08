Starfield, l'analisi di Digital Foundry lo definisce il miglior gioco Bethesda

Digital Foundry ha definito Starfield il miglior gioco Bethesda sotto il profilo tecnico e in termini di rifinitura, visto che si è presentato al lancio in condizioni sostanzialmente ottime e con pochissimi problemi: una vera e propria sorpresa per il team coordinato da Todd Howard.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Starfield ha fatto parecchio discutere ai tempi dell'annuncio dei 30 fps su console, ma a quanto pare il frame rate è consistente e ne consegue un'esperienza solida, priva di incertezze.

Sembra persino che gli inevitabili compromessi posti in essere su Xbox Series S non abbiano intaccato davvero la qualità visiva del gioco, e al di là della risoluzione e della distanza visiva le due piattaforme non risultano separate da un gap stellare.