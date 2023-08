PlayStation lancia i suoi saldi ufficiali su Steam, con tanti giochi in offerta

PlayStation ha lanciato una ricca tornata di saldi per i suoi giochi pubblicati in versione PC su Steam . Praticamente tutto il suo catalogo è in sconto, a parte Ratchet & Clank: Rift Apart, uscito poche settimane fa, con offerte che vanno dal 20 al 75%.

Le offerte

Anche Returnal è in offerta

Tra i giochi in offerta troviamo The Last of Us Parte 1 a 47,99€ invece di 59,99€ (-20%), Marvel's Spider-Man Remastered a 40,19€ invece di 59,99€ (-33%), Marvel's Spider-Man Miles Morales a 33,49€ invece di 49,99€ (-33%), God of War a 29,99€ invece di 49,99€ (-40%), Horizon Zero Dawn Complete Edition a 16,49€ invece di 49,99€ (-67%), Returnal a 47,99€ invece di 59,99€ (-20%), Uncharted Raccolta l'eredità dei ladri a 29,99€ invece di 49,99€ e altri ancora.

Insomma, se vi interessa uno dei titoli dei PlayStation Studios pubblicati anche su PC, questa è l'occasione giusta per averli con un po' di sconto.

Pagina dei saldi PlayStation su Steam