PlayStation Portal: data di uscita ufficiale annunciata da Sony, aperti i preorder

Dopo le informazioni riguardanti prezzo e dettagli di PlayStation Portal , arriva dunque anche una data di lancio per il dispositivo, che fin dalla presentazione con il nome in codice di Project Q ha scatenato pareri molto contrastanti.

PlayStation Portal ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Sony in concomitanza con l'apertura dei preorder : l'handheld disegnato per il Remote Play da PS5 sarà disponibile nei negozi a partire dal 15 novembre.

Solo per il Remote Play

Parliamo infatti di un apparecchio che può essere utilizzato unicamente per lo streaming dei contenuti dalla propria PS5, accessibile eventualmente anche da remoto: una comodità quando si è lontani da casa, ma a un prezzo non indifferente: 219,99€.

"Il PlayStation Portal remote player uscirà in mercati selezionati il 15 novembre 2023 ed è ora disponibile per il pre-ordine su direct.playstation.com negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Portogallo", si legge nell'aggiornamento del PlayStation Store.

"Inoltre, a partire dal 29 settembre 2023 il PlayStation Portal remote player potrà essere pre-ordinato anche da altri punti vendita selezionati in questi paesi, oltre che in Canada e in Giappone. Disponibilità regionale aggiuntiva sarà annunciata in seguito."