Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth col costume nero di lululottie in latex colpisce

Seven Deadly Sins è ancora una delle serie preferite da tanti appassionati e anche il mondo del cosplay propone tanti cosplay dedicati ai personaggi, soprattutto alla bella Elizabeth. La ragazza appare in più versioni e una delle più ricreate è quella col costume nero. Ecco ad esempio il cosplay di Elizabeth realizzato da lululottie.cosplay.

lululottie.cosplay ci propone Elizabeth col costume nero, anche se nel suo caso ha optato per il lattice. Il cosplay è ottimo anche grazie all'ambientazione, un locale che ricorda quello che fa da base per le avventure della serie. Lo scatto fotografico è ottimo e l'intensità dei colori dello sfondo è perfetta per fare da contrasto al bianco/nero della cosplayer.

Cosa ne pensate della Elizabeth realizzata da lululottie.cosplay? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore?