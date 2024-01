MSI presenta un monitor con IA che aiuta i giocatori a vincere in League of Legends

L'intelligenza artificiale è stato il tema dominante del CES 2024, ma la sua applicazione vista nel monitor MSI MEG 321URX QD-OLED resta decisamente originale, nonostante le tante applicazioni viste, considerando che aiuta i giocatori a vincere in League of Legends attraverso una sorta di cheat.

Il monitor in questione contiene elementi hardware che gestiscono un'intelligenza artificiale che, tra le altre cose, segnala ai giocatori la presenza dei nemici sullo schermo, attraverso icone e indicazioni, sostanzialmente fornendo un enorme vantaggio agli utenti in League of Legends.

Di fatto, un sistema del genere può essere considerato cheating, e non può nemmeno essere probabilmente rilevato dal software, visto che si tratta di un sistema insito nell'hardware del monitor.