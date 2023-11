Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di hazel.cos non manca certo di impegno

Seven Deadly Sins ha ottenuto un grande successo come manga e come anime e il mondo del cosplay negli anni ha continuato a ricreare i personaggi più iconici della saga. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Elizabeth realizzato da hazel.cos.

hazel.cos ricrea Elizabeth con il suo costume "iniziale", con camicetta rosa con fiocco blu, gonna e calza. Si tratta solo di uno dei costumi del personaggio, ma spesso il mondo del cosplay opta per la tuta nera, molto più semplice. hazel.cos ha invece optato per una versione più elaborata, ma anche per questo ha ottenuto un ottimo scatto fotografico.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da hazel.cos? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato a vostro parere in modo corretto, oppure pensate che la cosplayer avrebbe dovuto fare qualcosa di diverso?