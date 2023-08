Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth col costume nero di mally.moon non manca di nulla

Seven Deadly Sins è una saga molto amata e i suoi personaggi sono spesso ricreati tramite i cosplay. Ad esempio, Elizabeth è spesso al centro dell'attenzione nelle sue varie versioni. Ora, possiamo vedere il cosplay di Elizabeth in versione con costume nero realizzato da mally.moon.

mally.moon ci propone il proprio cosplay di Elizabeth in versione col costume nero. Possiamo vederne un video qui sotto, nel quale mette in mostra il risultato del proprio lavoro, impeccabile sotto ogni punto di vista. Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nella sua versione col costume nero.

Diteci, credete di aver visto versioni di qualità superiore, oppure mally.moon ha ricreato il personaggio in modo perfetto?