Immortals of Aveum, trailer di lancio: disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Come abbiamo scritto nella recensione di Immortals of Aveum , il titolo d'esordio di Ascendant Studios si conferma uno shooter di razza , caratterizzato da un gameplay frenetico e spettacolare, nonché da un grado di sfida che da un certo punto in poi diventa davvero impegnativo.

Immortals of Aveum ha un trailer di lancio , mostrato anche nel corso dell'Opening Night Live 2023: il gioco è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S , e punta a coinvolgerci in un'appassionante esperienza sparatutto a base di magia.

Un mondo magico

La storia raccontata da Immortals of Aveum è quella di Jak, un trovatello che vive insieme ai suoi amici nei bassifondi del regno magico di Lucium, ma un giorno assiste al loro massacro per mano dell'esercito di Rasharn e decide di diventare un mago combattente per poterli vendicare.

Il ragazzo possiede infatti la natura di un triarca, ovverosia è in grado di manipolare tutti e tre i colori dell'energia mistica che domina Aveum ma che lo sta anche condannando alla distruzione, aprendo nella terra un enorme squarcio che minaccia di ingoiare tutto e tutti se non si farà qualcosa per fermarlo.