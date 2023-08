Immortals of Aveum, la recensione dello sparatutto magico di Ascendant Studios

Come si presenta, dunque, il titolo d'esordio di Ascendant Studios? Ve lo raccontiamo nella recensione di Immortals of Aveum .

L'obiettivo era quello di unire le meccaniche viscerali dei più celebri sparatutto in prima persona e un'ambientazione fantasy inedita e affascinante, corredata da un comparto narrativo di un certo spessore, per catapultarci in un mondo dominato dalla magia ma dilaniato da un conflitto che va avanti da secoli e che rischia di condannare il pianeta.

Nomi di spicco dell'industria videoludica che fondano piccoli team di sviluppo senza però mettere da parte le proprie ambizioni: si potrebbe riassumere in questa maniera il percorso di Bret Robbins, creative director dell'originale Dead Space nonché di alcuni episodi di Call of Duty, che ha accarezzato per anni l'idea di dar vita a una proprietà intellettuale come Immortals of Aveum .

Storia: è quasi magia, Jak

Immortals of Aveum, il protagonista Jak

Sul piano narrativo Immortals of Aveum si pone fin da subito l'imperativo di raccontare una storia magari non originalissima nei suoi risvolti ma coinvolgente e appassionante già dalle prime battute, in cui vengono affrontati temi come la disparità sociale, la povertà e l'emarginazione, trovando soprattutto lo spazio per creare da zero un universo narrativo che pone la magia al centro di tutto.

Nei minuti iniziali della campagna conosciamo così Jak e Luna, nonché i loro giovani amici: un gruppo di trovatelli che vivono insieme nei bassifondi di Lucium, campando di espedienti e piccoli furti, almeno finché qualcosa non va storto: i due "fratelli maggiori" sono costretti a precipitarsi fuori dal palazzo in cerca di aiuto, ma al loro ritorno assistono impotenti alla distruzione dell'intero quartiere per opera di una nave del regno nemico di Rasharn.

Raggiunto dai soldati dell'esercito ostile, Jak viene salvato all'ultimo momento da Luna, che però precipita nel vuoto. È a quel punto che in lui si risveglia l'enorme potere dei triarca: maghi estremamente rari in grado di controllare tutti e tre i colori della magia di Aveum. Sbaragliati i nemici, a Jak non resta che farsi carico amaramente di quello che era il sogno di Luna, ovverosia diventare un Magus combattente al servizio della sua gente.

Al termine di un addestramento di cinque anni condotto dalla comandante dell'esercito in persona, Kirkan, il ragazzo comprende come padroneggiare il suo Sigillo (uno speciale guanto in grado di condurre l'energia mistica) e controllare le diverse magie, così da poter prendere finalmente parte alla Sempiguerra allo scopo di porvi fine, sconfiggendo una volta per tutte il potente Sandrakk e vendicando così i suoi amici.

Immortals of Aveum, la comandante Kirkan

Come accennato inizialmente, la trama di Immortals of Aveum non risulta originalissima nei suoi risvolti e ci sono colpi di scena che si rivelano piuttosto telefonati, ma sul piano della caratterizzazione dei personaggi e della sceneggiatura non c'è dubbio che gli sviluppatori abbiano fatto un gran bel lavoro, inserendo anche diversi momenti più leggeri e divertenti, ben valorizzati da un ottimo doppiaggio in italiano.

La direzione di Robbins si conferma inoltre capace di mettere in scena sequenze davvero spettacolari e sorprendenti, come quelle a cui si assiste nella parte finale di una campagna la cui durata varia molto in base alle vostre capacità: noi siamo arrivati alla fine in circa quindici ore andando un po' di corsa, visto il grado di sfida assolutamente non banale che si innesca da un certo punto in poi e si traduce in un approccio spiccatamente hardcore nel design delle sequenze in stile arena.