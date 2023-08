Nintendo Switch Online: trailer presenta i 'Giochi in prova' multigiocatore di fine agosto 2023

Parliamo di Don't Starve Together, Golf with Your Friends e Puyo Puyo Tetris 2 . Il video qui sopra, sebbene molto breve, permette di vedere qualche frammento di gioco delle tre proposto di Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online e i tre giochi in prova gratuita

Puyo Puyo Tetris 2

Puyo Puyo Tetris 2 è un gioco arcade multigiocatore che fonde, come è facile capire dal nome, Puyo Puyo e Tetris. Si gioca con un massimo di quattro giocatori all'interno di molteplici modalità, compresa una modalità Lezioni con oltre 150 lezioni interattive per imparare a giocare.

Golf with Your Friends è un gioco di golf caotico nel quale si gioca fino a 12 giocatori in contemporanea in percorsi caotici e a tema. Infine, Don't Starve Together è un gioco di sopravvivenza nel quale dobbiamo raccogliere risorse e creare strutture e strumenti per sopravvivere a creature mostruose, alla fame e non solo. Inoltre, questo gioco è al centro di una collaborazione con Cult of the Lamb.