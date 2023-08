Cult of the Lamb x Don't Starve Together: aggiornamento cross-over disponibile ora con un trailer

Inoltre, ci saranno nuove decorazioni ispirate a Don't Starve Together: Alchemy Engine, Deerclops Figure, Marble Tree, Pig Head Flag, Science Machine, Potted Treeguard e Hay Wall. Non manca infine nuova musica che potete ascoltare qui sotto.

Prima di tutto, la collaborazione tra Cult of the Lamb e Don't Starve Together introduce un seguace a forma di ragno. Per ottenerlo è necessario catturare i ragni che si muovo nell'accampamento fino a quando non si otterrà un teschio, che va poi sotterrato in una tomba. Così apparirà il nuovo Seguace che sarà disponibile in diversi aspetti/colori.

Gli sviluppatori di Cult of the Lamb hanno svelato un nuovo aggiornamento ( patch 1.2.6 ) dedicato a una collaborazione con Don't Starve Together . Questo update introduce varie novità, compreso un nuovo Seguace e una nuova modalità. Vediamo il trailer ufficiale.

La nuova modalità di Cult of the Lamb

Come detto, si aggiungerà anche una nuova modalità in Cult of the Lamb, nota come Penitence che propone nuove meccaniche ispirate a Don't Starve: la fame e il sonno per il nostro personaggio che caleranno anche durante le crociate (ovvero l'esplorazione dei dungeon). Se una della due cala troppo, un misterioso timer apparirà e si inizierà a subire del danno. Dovremo nutrirci e dormire, in caso contrario moriremo in modo permanente.

Per giocare a questa modalità la si deve selezionare quando si avvia una nuova partita. Si tratta di un modo alternativo per giocare a Cult of the Lamb.