Sea of Stars sarà pubblicato anche in versione fisica su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation

Sea of Stars , gioco di ruolo in arrivo il 29 agosto, sarà pubblicato anche in formato fisico da iam8bit. Il periodo di uscita dell'edizione con disco/cartuccia è prevista per inizio 2024 su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Sea of Stars, che tipo di GDR è?

Sea of Stars proporrà combattimenti a turni

Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni classici. Racconta la storia di due Figli del Solstizio che possono combinare i propri poteri basati su Sole e Luna per eseguire la magia dell'Eclissi, l'unica in grado di fermare le creazioni di un alchimista noto come The Fleshmancer.

Questo gioco di ruolo mira a ricreare uno stile classico, ma ammodernato in vari elementi. Le battaglie ad esempio includono momenti in cui si deve prendere i tasti a tempo per potenziare gli attacchi. Mira inoltre a eliminare le lunghe fasi di "grinding", eliminando la necessità di potenziare continuamente i personaggi per riuscire a proseguire. Non ci saranno poi transizioni per le battaglie, in un avanzamento sempre fluido garantito anche da varie capacità di movimento dei personaggi che potranno nuotare, arrampicarsi, camminare su corde tese, sfruttare i dislivelli così da sfruttare al meglio la tridimensionalità del mondo di gioco.

Potete provare la demo ora su Steam.