Opening Night Live 2023, tutti i giochi e gli annunci dell'evento che apre la Gamescom

L'Opening Night Live 2023 si è appena conclusa, e al netto di qualche piccolo incidente di percorso nelle fasi iniziali (ormai Geoff Keighley si dev'essere abituato alle invasioni di campo) si è trattato di uno show solido, con tanti contenuti interessanti. Che cosa è stato mostrato esattamente? Vediamo tutti i giochi e gli annunci presentati nel corso dell'evento che, come ogni anno, apre la Gamescom di Colonia.

Starfield Per prima cosa Keighley ha dato il benvenuto al pianista Inon Zur, che ha suonato un brano di Starfield, facendoci calare nelle atmosfere dell'atteso titolo Bethesda per poi mostrare il nuovo, emozionante trailer live action del gioco, che fa leva sul desiderio innato di esplorare nuovi mondi. Per l'occasione è salito sul palco anche Todd Howard, che ha ribadito come questa sia la prima proprietà intellettuale per il team da oltre venticinque anni e ha spiegato in che modo cominceremo la nostra avventura nella campagna di Starfield, crendo un personaggio per poi entrare nella Constellation e scegliere il nostro percorso.

Black Myth Wukong Black Myth Wukong è stato mostrato con un nuovo trailer che ci aggiorna sullo stato dello sviluppo di questo interessantissimo action game ispirato alle leggende orientali, in cui controlleremo Wukong in persona. Nel video trovano posto alcune sequenze suggestive, ma anche furiosi combattimenti fra l'eroe e i suoi numerosi nemici, fra cui spiccano alcuni potenti ed enormi boss che dovremo imparare a conoscere, così da evitare i loro attacchi devastanti e affondare i nostri colpi.

Little Nightmares 3 Little Nightmares 3 è stato annunciato alla Gamescom con un periodo di uscita, nello specifico il nuovo capitolo dell'avventura in stile horror sarà disponibile nel corso del prossimo anno su PC e console. In questo caso saranno gli sviluppatori di Supermassive Games a prendere le redini del franchise Bandai Namco, raccontando la storia di fratelli che dovranno collaborare per riuscire a fuggire da un vero e proprio incubo, come da tradizione per la saga realizzata originariamente da Tarsier Studios.

Age of Empires 4 Age of Empires 4 è stato lanciato a sorpresa su Xbox durante l'Opening Night Live, a conferma di un leak spuntato nelle scorse ore che anticipava appunto il clamoroso shadow drop per il celebre strategico. Si tratta naturalmente dell'Anniversary Edition, giocabile sia su Xbox Series X|S che su Xbox One e inclusa nell'abbonamento a Xbox Game Pass, a quanto pare caratterizzata da un lavoro di conversione attento e ben fatto, che tiene in conto i comandi via controller e le esigenze in termini di interfaccia degli utenti console.

Killing Floor 3 Killing Floor 3 è stato annunciato con un trailer decisamente raccapricciante e sanguinolento, come da tradizione per la serie sparatutto a base di zombie e mutanti sviluppata da Tripwire Interactive. In uscita "presto", immaginiamo entro quest'anno, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il gioco riprenderà senz'altro la formula già apprezzata nei primi due episodi ma non mancherà di arricchirla con meccaniche inedite, nuovi scenari e una quantità enorme di nemici pronti a farci a pezzi.

Payday 3 Restando in tema di sparatutto, Payday 3 è stato presentato alla Gamescom 2023 con un nuovo trailer pieno di azione in-game, che non manca di sottolineare la spettacolarità e la frenesia dell'heist game firmato Starbreeze. Al comando dei personaggi che i fan della serie hanno imparato ad amare nel corso degli anni, anche stavolta potremo lanciarci in missioni dal grado di difficoltà variabile, decidendo se svaligiare una serie di negozi o un'importante banca, pianificare il colpo ed eventualmente affrontare le truppe di polizia quando proveranno ad arrestarci.

Rebel Moon Rebel Moon, il film Netflix diretto da Zack Snyder, è stato protagonista di un nuovo trailer nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, presentato in questo caso dal regista in persona, che è salito sul palco insieme a Geoff Keighley per parlare della saga. Anche lui un appassionato videogiocatore, Snyder ha approfittato dell'evento per annunciare la realizzazione di un gioco di Rebel Moon sviluppato da Super Evil Megacorp, gli autori di hit mobile come Vainglory e Catalyst Black: sarà un'esperienza cooperativa ambientata dopo gli eventi dei film, ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere.

Crimson Desert Si è visto anche un nuovo trailer del gameplay di Crimson Desert, la nuova esperienza action di Pearl Abyss, il team di Black Desert, annunciata diverso tempo fa ma poi rinviata per ripensarne le meccaniche. Ebbene, stando a quello che si è visto gli autori hanno compiuto notevoli progressi, arricchendo il gameplay di nuove soluzioni (vedi l'arrampicata alla Assassin's Creed) e donando ulteriore spessore a un sistema di combattimento che promette di essere davvero divertente e spettacolare.

Assassin's Creed Mirage Lo abbiamo appena citato: Assassin's Creed Mirage è stato mostrato con un nuovo trailer alla Gamescom 2023, in questo caso un video di stampo prevalentemente narrativo ma inframezzato da interessanti sequenze di gameplay. Intitolato non a caso "Baghdad: la Città Rotonda", il trailer ci conduce nuovamente fra le strade e sui tetti della città che farà da sfondo alle avventure di Basim, un ex ladruncolo che decide di entrare tra le fila degli Occulti e viene addestrato di conseguenza per diventare un maestro Assassino e riportare giustizia fra il popolo.

Tekken 8 Tekken 8 ha una data di uscita ufficiale, finalmente: sarà disponibile dal 26 gennaio 2024, come annunciato da Bandai Namco con il nuovo, spettacolare trailer del gioco presentato all'Opening Night Live della Gamescom 2023. Abbiamo insomma assistito a un rinvio rispetto alla finestra di lancio originale del 2023, dovuto probabilmente alla grande abbondanza di titoli di grande spessore in arrivo nei negozi da qui alla fine dell'anno: in questo modo il nuovo capitolo della saga giapponese potrà magari riuscire a ritagliarsi un'adeguata fetta di pubblico.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Il gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato mostrato in video all'Opening Night Live, con un'intera missione della campagna in cui la squadra che controlliamo ha il compito di introdursi in una fortezza in mezzo al mare nel tentativo di scovare il pericoloso Makarov. Nel presentare la demo, gli sviluppatori di Sledgehammer Games hanno ricordato alcune delle novità di Call of Duty: Modern Warfare 3, fra cui le missioni Open Combat che si affiancheranno a quelle lineari nella campagna, le mappe rimasterizzate dell'originale Modern Warfare 2 e la nuova modalità Zombie a base open world.

The First Descendant Il nuovo trailer di The First Descendant racconta la lore dello sparatutto in terza persona sviluppato da Nexon in Unreal Engine 5.2, che ci vedrà combattere tra le fila dei Discendenti per affrontare gli alieni Vulgus. Pensato per un'esperienza in cooperativa aperta a un massimo di quattro partecipanti, il gioco include elementi RPG applicati al loot, che immancabilmente dovremo raccogliere nel tentativo di procurarci un equipaggiamento migliore per il personaggio e migliorarne così anche le caratteristiche in battaglia.

Sonic Superstars Sonic Superstars ha una data di uscita e un nuovo trailer: il gioco SEGA sarà disponibile a partire dal 17 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, consegnandoci un gameplay che può essere declinato anche in multiplayer. È appunto questo il focus del video presentato all'Opening Night Live, pieno di colori e naturalmente caratterizzato da un'esplorazione ad alta velocità, che però in compagnia degli amici subisce per forza di cose un ridimensionamento: non è il caso di lasciare indietro i propri compagni, quando si corre così rapidamente.

Nightingale Il promettente Nightingale ha una data di uscita in early access, nonché un nuovo trailer del gameplay che Inflexion Games ha pensato bene di portare sul palco dell'Opening Night Live: il gioco debutterà su Steam il 22 febbraio 2024. Tempistiche piuttosto lunghe per un progetto che rimane molto interessante per via dell'ambientazione e delle meccaniche miste, che uniscono survival, PvE e una struttura open world senza trascurare sessioni esplorative e un sistema di crafting tramite cui costruire un po' di tutto.

Lords of the Fallen Trailer cinematografico per Lords of the Fallen, che viene mostrato alla Gamescom 2023 con una versione estesa del video della storia, composta da sequenze prerenderizzate ma anche da brevi scene in-game. Il risultato finale è indubbiamente spettacolare e mette in evidenza i punti di forza del promettente soulslike, che può vantare un roster di boss davvero impressionante, scenari suggestivi e la nuova meccanica che consente di passare dal mondo dei morti a quello dei vivi, trovando sfide differenti ad attenderci.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato presentato con un trailer del gameplay alla Gamescom 2023, e del resto parliamo di uno dei prodotti più attesi dell'evento presentato da Geoff Keighley: l'espansione dell'action RPG di CD Projekt RED sembra davvero interessante e questo video lo conferma. Oltre ai personaggi e agli elementi narrativi inediti, infatti, Phantom Liberty introdurrà alcune modifiche al sistema di combattimento che ci doneranno maggiore libertà, un arsenale ancora più ampio e devastante, nuovi perk e cyberware, nonché un albero delle abilità rivisitato, che include ora anche il ramo Relic.

The Crew Motorfest Il trailer di lancio di The Crew Motorfest non solo enfatizza le tante qualità del nuovo episodio della serie corsistica targata Ubisoft, ma annuncia anche l'interessante prova gratuita da cinque ore. Sarà dunque possibile sperimentare gratuitamente l'esperienza di questo terzo capitolo a fondo prima di procedere all'eventuale acquisto e scoprire quali sono le novità rispetto al passato in termini di modello di guida, veicoli accessibili, gare e naturalmente ambientazione: stavolta si va alle Hawaii.

Mortal Kombat 1 Il producer Ed Boon è salito nuovamente sul palco dell'Opening Night Live per presentare un nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 1, che non solo fa sfoggio dell'ultraviolenza a cui siamo ormai ben abituati, ma rivela anche alcuni nuovi Kombattenti. Come saprete, nei giorni scorsi abbiamo provato la nuova beta di Mortal Kombat 1 e siamo rimasti positivamente colpiti dai personaggi rivisitati grazie al reboot, nonché all'incidenza strategica dei Kameo durante i match.