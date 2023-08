Call of Duty: Modern Warfare 3, tutte le novità dalla presentazione del gameplay

Come promesso, Activision ha annunciato ufficialmente le tante novità di Call of Duty: Modern Warfare 3 nel corso di una spettacolare presentazione del gameplay.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato protagonista ieri di una spettacolare presentazione del gameplay, con la pubblicazione di un trailer e l'annuncio delle tante novità che andranno a caratterizzare l'atteso remake sviluppato da Sledgehammer Games e Infinity Ward, che arriva a ben dodici anni di distanza dalla pubblicazione dell'originale. Potremo rivivere l'appassionante trama in cui il Capitano Price e la Task Force 141 si trovano ad affrontare la minaccia dello spietato ultranazionalista Vladimir Makarov, interpretato per l'occasione dall'attore bulgaro Julian Kostov, seguendo gli eventi narrati nella campagna di Modern Warfare 2 e dando vita a una caccia all'uomo che si svolgerà all'interno di diverse location sparse per il mondo. Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo volto di Makarov Assisteremo inoltre al consolidamento di una formula che Activision persegue ormai da alcuni anni, con il Call of Duty HQ a fare da hub per l'accesso alle diverse esperienze della serie e, soprattutto, l'introduzione del concetto di retrocompatibilità fra gli episodi appartenenti alla medesima saga, qui inaugurato con il ritorno delle mappe dell'originale Modern Warfare 2 in versione rimasterizzata e il sistema Carry Forward. Scopriamo dunque tutte le novità di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Campagna Call of Duty: Modern Warfare 3, il Capitano Price in azione Considerata da sempre un contenuto di straordinaria rilevanza per il franchise, con un'unica occasione in cui si pensò di poterne fare a meno, la campagna cinematografica di Call of Duty: Modern Warfare 3 riprenderà ovviamente quella dell'originale del 2011, pur aprendo le porte a qualche interessante variazione sul tema e all'introduzione di particolari novità. Procediamo però con ordine: subito dopo gli accadimenti di cui abbiamo parlato nella recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2, Price e la sua squadra, che ha visto nel frattempo l'ingresso della new entry Yuri, si lanciano all'inseguimento di Makarov, che con una serie di attacchi terroristici sta cercando di gettare l'occidente nel caos e scatenare una guerra mondiale. Non sappiamo quanto la trama e soprattutto i suoi risvolti rimarranno fedeli a quelli di dodici anni fa, molto probabilmente assisteremo a una rivisitazione virtuosa come quelle viste nei due precedenti remake, con la possibilità di agire nel gioco con un grado di libertà inedito e un apparentemente complesso sistema di scelte e conseguenze che troverà posto nelle inedite missioni Open Combat. In tale frangente verremo infatti chiamati a prendere decisioni spesso difficili e che influenzeranno gli eventi, ma potremo anche optare per diversi approcci all'azione sulla base delle nostre preferenze, muovendoci silenziosamente per seguire uno stile stealth oppure attaccando a viso aperto i nostri nemici dando vita a furiosi, frenetici ma anche rischiosi scontri a fuoco.

Multiplayer Da sempre la componente più importante dell'esperienza di Call of Duty, il multiplayer di Modern Warfare 3 si preannuncia estremamente ricco e corposo, senza dubbio il più ambizioso di sempre per la serie Activision. Trovano infatti posto nel gioco alcune nuove funzionalità pensate proprio per aumentare rapidamente i contenuti e garantire un certo tipo di compatibilità, in questo caso con il precedente Modern Warfare. Il primo passo in tale direzione è rappresentato dall'inclusione nel gioco, fin dal lancio, delle sedici mappe dell'originale Call of Duty: Modern Warfare 2, in versione rimasterizzata e adattata alle moderne meccaniche di gameplay. Ritroveremo dunque gli scenari di Afghan, Derail, Estate, Favela, Highrise, Invasion, Karachi, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass e Wasteland, come detto in una forma rivisitata e modernizzata. Sempre sul piano delle mappe potremo accedere dal day one a quattro enormi ambientazioni contenenti spazi di gioco inediti, nella fattispecie le Battle Maps disegnate per le modalità Ground War e Invasion, nonché una mappa War che segnerà il ritorno dell'omonima modalità. Inoltre dopo l'uscita di novembre arriveranno anche dodici nuove mappe core sei-contro-sei. C'è poi l'importante novità del sistema Carry Forward, che consentirà per la prima volta ai possessori di Modern Warfare 2 di trasferire all'interno del nuovo capitolo le armi e gli Operatori sbloccati o liberamente accessibili, sancendo un principio di compatibilità che probabilmente nei prossimi anni diventerà un vero e proprio standard per il brand.

Modalità e meccaniche Il comparto online di Call of Duty: Modern Warfare 3 potrà contare su una delle più grandi playlist di sempre per quanto riguarda il numero di modalità disponibili, con un entusiasmante mix pensato per accontentare gli appassionati della vecchia guardia (vedi Hardpoint e Uccisione Confermata) senza però far mancare alcune novità (il tre-contro-tre-contro-tre di Cutthroat), specie sulle mappe core. Sledgehammer Games e Infinity Ward non si sono tuttavia focalizzate unicamente sui contenuti, andando a introdurre tutta una serie di nuove meccaniche in grado di differenziare, anche in maniera importante, l'esperienza multiplayer del nuovo capitolo rispetto a quanto visto in precedenza. Rispondono a tale esigenza diversi nuovi "cancel" che possono essere eseguiti nel mezzo dell'azione. Potremo annullare scivolata e ricarica dell'arma in caso di incontri improvvisi e inaspettati, aggrapparci più rapidamente alle coperture e farlo durante la corsa, sparare subito dopo una scivolata e usare l'iron sight nel mezzo di una scivolata, nonché godere in molti casi di una velocità di movimento superiore, che si traduce inevitabilmente in un maggiore dinamismo per i match. Non è tutto: sul piano del bilanciamento gli sviluppatori hanno pensato bene di reintrodurre la minimappa classica e di agire sul time-to-kill, rendendolo più lungo in concomitanza con un aumento della salute del personaggio di una volta e mezza, consentendo inoltre l'attivazione dei perk (incluso quello, inedito, per gli spostamenti silenziosi) dall'inizio di ogni partita. Scelte opportune? Lo scopriremo già a partire dalla beta, in arrivo prossimamente.