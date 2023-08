Shadow Gambit: The Cursed Crew ha il 99% delle recensioni positive su Steam

Shadow Gambit: The Cursed Crew è uscito in un periodo un po' sfortunato, schiacciato com'è tra Baldur's Gate 3 e Starfield. Nondimento si tratta di un ottimo gioco, come dimostra anche il consenso record che sta ricevendo su Steam, dove il 99% delle 188 recensioni attuali sono positive.

In realtà la percentuale è anche più alta, visto che c'è solo una recensione negativa, scritta in giapponese, in cui l'utente si lamenta del secondo che ci vuole per salvare la partita (che secondo lui riduce l'immersione), del click prolungato richiesto per interagire con gli oggetti (che per lui è un difetto per lo stesso motivo di quello precedente, anche se serve per evitare errori quando ci sono più oggetti sullo schermo) e della mancanza di animazioni che mostrino gli obiettivi successi (che comunque sono visualizzati sulla mappa, quindi si sa sempre cosa bisogna fare).