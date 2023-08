The First Descendant, il nuovo trailer dalla Gamescom 2023 ci racconta la lore

NEXON e NEXON Games hanno svelato un nuovo trailer per The First Descendant durante la Gamescom 2023 e più precisamente durante l'Opening Night Live di Geoff Keighlet. Il video è dedicato alla lore del gioco.

Ovviamente c'è spazio anche per un po' di nuovissimo gameplay: ricordiamo che il gioco è stato realizzato con Unreal Engine 5.2. The First Descendant racconta di uno scontro tra degli alieni, i Vulgus, e i Discendenti: questi ultimi stanno cercando di sopravvivere e difendere il continente Ingris. Viene rivelato anche il misterioso Cuore di Ferro, uno strumento capace di distruggere i Vulgus, oltre alle abilità uniche dei personaggi e un'anteprima delle varie boss battle contro i formidabili Colossi.

In termini di gameplay, parliamo di uno sparatutto in terza persona cooperativo con missioni fino a quattro giocatori. Non mancano poi meccaniche da gioco di ruolo e caccia al bottino per potenziare i nostri personaggi. Potremo portare con noi tre armi da fuoco, quattro accessori e varie armi secondarie che garantiranno così grande varietà d'approccio e di tattica d'azione.

La data di uscita di The First Descendant non è ancora stata annunciata.