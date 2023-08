Sonic Superstars: data di uscita e un nuovo trailer dalla Gamescom 2023

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 Sega ha presentato un nuovo trailer di Sonic Superstars e svelato la data di uscita ufficiale del gioco. Sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il nuovo filmato è tutto incentrato sulle modalità multiplayer di Sonic Superstars. Potremo affrontare i vari livelli di gioco in compagnia di altri tre amici oppure sfidarli a duello in battaglia o in gare a tempo.

Sonic Superstars è un nuovo capitolo della storica serie Sega per PC e console, che presenta grafica in 3D e struttura classica da platform in 2D tradizionale, introducendo varie novità alla sua struttura. Nel gioco potremo vestire i panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigionare nuovissimi poteri dell'Emerald per muoverci e attaccare in maniere inedite e dinamiche.

L'Opening Night Live è il tradizionale evento che anticipa l'inizio della Gamescom di Colonia. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori, durante il quale vengono presentati nuovi giochi e numerosi trailer e video gameplay dei giochi più attesi e potete star certi che sulle pagine di Multiplayer.it troverete tutte le novità e i giochi presentati durante lo show condotto da Geoff Keighley.