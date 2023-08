Sonic Frontiers, The Final Horizon è il nuovo DLC mostrato alla Gamescom 2023

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 è stato (anche) mostrato il nuovo DLC di Sonic Frontiers, The Final Horizon. Possiamo vedere il nuovo trailer qui sotto.

The Final Horizon includerà una nuova storia, nuovi personaggio giocabili e nuove sfide. Purtroppo per il momento non abbiamo avuto modo di scoprire nulla di nuovo a riguardo. Il trailer mostra unicamente Sonic che sta per affrontare un nemico veramente enorme.

Sonic Frontiers è un gioco platform e d'azione a mondo aperto nel quale Sonic può esplorare liberamente una serie di isole. All'interno di esse possiamo trovare varie sfide platform da affrontare con tante piattaforme e ricompense da raccogliere, così come nemici da affrontare con le capacità uniche di Sonic.