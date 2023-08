Nightingale: data di uscita in Early Access e un nuovo gameplay trailer dalla Gamescom 2023

Tra i tanti protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 c'è stato anche Nightingale, l'MMO di stampo survival di Inflexion Games. Per l'occasione è stato presentato un nuovo gameplay trailer, che potrete visualizzare di seguito, è annunciata la data di uscita in Accesso Anticipato su PC, fissata al 22 febbraio 2024.

Il filmato ci offre un ulteriore spaccato del mondo del peculiare mondo di gioco, caratterizzato da elementi fantasy come creature fantastiche e alberi viventi a elementi in stile Vittoriano, e delle dinamiche di gioco.

Nightingale è un survival PvE open world in prima persona, che sarà possibile affrontare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici. Il fulcro del gioco sarà incentrato sul crafting, l'esplorazione e i combattimenti in regni fantastici che potremo raggiungere tramite vari portali.

L'Opening Night Live è l'evento inaugurale della Gamescom, la fiera dei videogiochi più rilevante d'Europa che ha luogo a Colonia, ed è organizzato e presentato da Geoff Keighley, il realizzatore dei The Game Awards. Durante l'evento vengono presentati nuovi giochi e tanti trailer e gameplay esclusivi dei titoli in arrivo nei negozi.