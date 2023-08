Thank Goodness You're Here! annunciato con trailer alla Gamescom 2023

Il progetto, pubblicato dal team di Untitled Goose Game, che come sappiamo ha venduto più di un milione di copie , utilizza una grafica disegnata a mano per portare sullo schermo ogni tipo di assurdità e mettere in scena situazioni completamente fuori di testa.

Thank Goodness You're Here! è il nuovo, folle titolo di Coal Supper e Panic, presentato all'Opening Night Live della Gamescom 2023 con il trailer che potete vedere qui sotto, e che anticipa il tono particolare di questo bizzarro "slapform".

Un'esperienza particolare

In uscita all'inizio del 2024 su PC, PS5 e Nintendo Switch, Thank Goodness You're Here! promette insomma di offrirci un'esperienza davvero particolare, che per il momento non è semplice inquadrare.

Alla fine il progetto potrebbe rivelarsi come un mix di minigame assurdi, alla WarioWare, in cui ci troveremo a dover completare incarichi anche molto differenti fra loro, magari partendo da solo un paio di rapide indicazioni: staremo a vedere.