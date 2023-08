Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un nuovo gameplay trailer dalla Gamescom 2023

Come promesso, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è stato uno dei protagonisti della Opening Night Live della Gamescom 2023, dove per l'occasione abbiamo visto un nuovo gameplay trailer.

Il filmato offre una panoramica delle novità che i giocatori possono aspettarsi di trovare nella nuova espansione, molte delle quali arriveranno anche nel gioco base tramite l'Update 2.0, che sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ad esempio, sarà possibile approcciarsi in modi inediti ai combattimenti e le missioni, grazie a un arsenale ampliato con bocche da fuoco e armi da mischia nuove di zecca, come un imponente martello che il protagonista sfrutta per eseguire un poderoso attacco in salto nel filmato.

Le novità non si fermano qui, visto che verranno introdotti anche nuovi perk e cyberware, mentre il sistema delle abilità è stato rivisto è ora include anche il ramo Relic, caratterizzato da attacchi spettacolari che lasciano poche chance di sopravvivenza al malcapitato di turno.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e l'update 2.0 introdurranno anche nuovi mezzi di trasporto e la possibilità di combattere in auto, sparando ad esempio dal finestrino o usando armamenti montati sul nostro bolide. D'altro canto ora anche l'intelligenza artificiale delle forze dell'ordine è stata rivista e ora reagirà in maniera più adeguata e aggressiva alle nostre azioni.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 26 settembre 2023.