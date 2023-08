Stormgate: il trailer dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 mostra una nuova fazione

Nella fase finale dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 abbiamo avuto la possibilità di vedere Stormgate, con un nuovo trailer dedicato alla fazione Infernal.

Questa fazione è composta da unità che faranno di tutto per vincere, anche suicidarsi contro il nemico. Purtroppo abbiamo visto pochissimo di questi nuovi contenuti e dovremo attendere per una nuova presentazione.

Stormgate è un gioco strategico in tempo reale free to play che si basa prima di tutto sul 1 vs 1 e punta a diventare il fulcro dell'eSport. Il gioco è sviluppato da ex-sviluppatori di Warcraft III e StarCraft II.

La descrizione ufficiale recita: "Esplorate una storia in continua evoluzione attraverso emozionanti missioni della campagna in cui fantascienza e fantasia si scontrano, da soli o in cooperativa. Combattete contro avversari di tutto il mondo nella nostra scala competitiva 1v1. Fate squadra con i vostri amici per sfidare l'IA in modalità cooperativa. Sporcatevi le mani nell'editor per costruire il gioco dei vostri sogni."

"Sviluppato in Unreal Engine 5, Stormgate supporterà il 4K e centinaia di unità in epiche guerre su larga scala in una varietà di mappe e tileset. L'interfaccia utente è stata progettata per rendere gli RTS più accessibili, semplificando gli input, assegnando automaticamente le unità ai gruppi di controllo e migliorando il gameplay." Viene descritto come un gioco facile da approcciare ma complesso da dominare.